Оренбургское здравоохранение получило престижную национальную награду за модернизацию

Знаковое достижение

Министерство здравоохранения Оренбургской области стало победителем всероссийской премии «За качество и безопасность медицинской деятельности». Награду вручила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

Профессиональное признание

Церемония награждения прошла на XVII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2024». Высокую награду получила вице-губернатор – министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Ключевые особенности конференции

Мероприятие объединило:

Представителей Министерства здравоохранения РФ

Руководителей федеральных служб

Экспертов здравоохранения из регионов

Ведущих российских и зарубежных специалистов

Экспертный вклад

Татьяна Савинова представила инновационный доклад о проектном управлении качеством медицинской помощи. Особое внимание уделено работе главных внештатных специалистов области.

Значение награды

Премия подтверждает высокий уровень модернизации первичного звена здравоохранения Оренбургской области и эффективность региональной медицинской политики.