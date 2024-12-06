Оренбургское здравоохранение получило престижную национальную награду за модернизацию

Министерство здравоохранения Оренбургской области получило престижную национальную премию

Знаковое достижение

Министерство здравоохранения Оренбургской области стало победителем всероссийской премии «За качество и безопасность медицинской деятельности». Награду вручила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

Профессиональное признание

Церемония награждения прошла на XVII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2024». Высокую награду получила вице-губернатор – министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Ключевые особенности конференции

Мероприятие объединило:

  • Представителей Министерства здравоохранения РФ
  • Руководителей федеральных служб
  • Экспертов здравоохранения из регионов
  • Ведущих российских и зарубежных специалистов

Экспертный вклад

Татьяна Савинова представила инновационный доклад о проектном управлении качеством медицинской помощи. Особое внимание уделено работе главных внештатных специалистов области.

Значение награды

Премия подтверждает высокий уровень модернизации первичного звена здравоохранения Оренбургской области и эффективность региональной медицинской политики.

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