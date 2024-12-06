Оренбургское здравоохранение получило престижную национальную награду за модернизацию

Знаковое достижение
Министерство здравоохранения Оренбургской области стало победителем всероссийской премии «За качество и безопасность медицинской деятельности». Награду вручила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.
Профессиональное признание
Церемония награждения прошла на XVII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2024». Высокую награду получила вице-губернатор – министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Ключевые особенности конференции
Мероприятие объединило:
- Представителей Министерства здравоохранения РФ
- Руководителей федеральных служб
- Экспертов здравоохранения из регионов
- Ведущих российских и зарубежных специалистов
Экспертный вклад
Татьяна Савинова представила инновационный доклад о проектном управлении качеством медицинской помощи. Особое внимание уделено работе главных внештатных специалистов области.
Значение награды
Премия подтверждает высокий уровень модернизации первичного звена здравоохранения Оренбургской области и эффективность региональной медицинской политики.