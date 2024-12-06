Корпоративные волонтёры Уральской Стали – в числе лучших добровольцев Новотроицка

Добровольцы комбината «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») получили награды на ежегодном городском конкурсе «Волонтёр года», организованном Комитетом по делам молодежи городской администрации к Международному Дню волонтёра.

Благодарственное письмо комитета по делам молодежи администрации Новотроицка за личный вклад в развитие добровольческого движения получила Елена Матвеева, которая в этом году возглавила Региональный совет по корпоративному волонтерству Оренбургской области. Трое металлургов и один серебряный волонтёр стали победителями в конкурсных номинациях: Анатолий Колестинский «Корпоративный волонтёр», Виктория Смирнова «Волонтер в сфере здорового образа жизни», Сергей Черкасов «Передовик труда», Алевтина Мымрина «Молоды душой».

За помощь в борьбе с последствиями паводка Благодарственными письмами администраций Орска и Новотроицка награждены работники Уральской Стали Марина Нестерова, Лидия Петрова, Анастасия Медведева, Елена Лисицина, Дмитрий Морозов и Виталий Федотов, журналисты корпоративного телевидения комбината Юлия Онофричук и Галия Карменова. Наградами за помощь и личное участие в добровольческих мероприятиях отмечены Советник генерального директора УК «Уральская Сталь» по взаимодействию с органами госвласти и устойчивому развитию Вадим Ковалев и Генеральный директор благотворительного фонда «Технология чуда» Марина Маленьких, а также представители Агентства развития Новотроицка во главе с руководителем Еленой Садовой.

Справочно:

Волонтерская организация Уральской Стали начала развиваться с 2019 года и сегодня объединяет более 200 металлургов и более 100 ветеранов комбината. С начала года они приняли участие в 54 мероприятиях, из которых 31 инициировали и реализовали. Они помогали решать социальные проблемы оказавшимся в трудной жизненной ситуации орчанам и новотройчанам, осуществляли сбор гуманитарной помощи и продвигали идеи эковолонтерства, помощи животным и здорового образа жизни, формирования комфортной городской среды.