Попытка Продажи Малолетнего Ребенка в Оренбурге: Возбуждено Уголовное Дело

6 декабря 2024 года в городе Оренбурге сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего местного жителя при попытке продажи малолетнего ребенка 2023 года рождения за 1,5 миллиона рублей. Данный инцидент квалифицирован как преступление, предусмотренное пунктами «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетним в беспомощном состоянии).

Оперативные действия и состояние ребенка

В результате оперативных мероприятий ребенок был изъят и направлен в специализированное медицинское учреждение. Сообщается, что его здоровью и жизни ничего не угрожает. Следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления.

Ход расследования и меры пресечения

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ОУР МУ МВД России «Оренбургское». Расследование ведется следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.