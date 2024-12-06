На Уральской Стали завершена прививочная кампания против гриппа

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») завершила прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции. Для создания коллективного иммунитета было вакцинировано более 3 тысяч металлургов. Вакцинация проводилась в здравпунктах комбината препаратами «Ультрикс Квадри» против гриппа и «Превенар-13» от пневмококковой инфекции.

С целью противодействия вирусу гриппа в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обеспечения 30% охвата работников было закуплено 3000 доз препарата «Ультрикс Квадри». Он эффективен в отношении четырех наиболее распространенных штаммов – двух подтипов вируса А (А/Н1N1 + A/H3N2) и двух гриппа В (B/Ямагата + В/Виктория). Для работников, имеющих риск развития пневмококковой инфекции с хроническими состояниями, было приобретено 300 вакцин препарата «Превинар-13».

«По многолетним аналитическим данным службы по охране здоровья Уральской Стали, ежегодные прививочные кампании способствуют созданию коллективного иммунитета с трёхкратным уменьшением числа респираторных заболеваний и пятикратным снижением длительности отсутствия сотрудников на работе по причине болезни органов дыхания. Это позитивно влияет на общую производительность труда», – прокомментировал главный специалист по охране здоровья АО «Уральская Сталь» Аркадий Шиндяев.

На сегодняшний день в профилактических целях на Уральской Стали усилены меры по предупреждению заболевания гриппом и ОРВИ:

  • проводится системное пополнение антисептических средств в диспенсерах для обработки рук в местах общественного пользования,
  • с применением дезинфицирующих средств обрабатываются поверхности, дверные ручки, поручни, перилла в местах общественного пользования,
  • рециркуляторами обеззараживается воздух в местах скопления людей,
  • на проходных дезинфицируются алкорамки и комплексы предсменного осмотра,
  • в столовых предприятия организована бесплатная раздача лука и организована закупка витаминов для витаминизации напитков.
  • в корпоративных СМИ размещается информация о мерах профилактики гриппа и ОРВИ,
  • в подразделениях рекомендовано проветривание помещений каждые 2 часа,
  • работникам при проявлении симптомов ОРВИ – немедленно обращаться в здравпункт или в поликлинику по месту жительства.
Предыдущая новостьУральская Сталь – призёр Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества 2024 года»
Следующая новостьПопытка Продажи Малолетнего Ребенка в Оренбурге: Возбуждено Уголовное Дело

Похожие новостиНовости автора