На Уральской Стали завершена прививочная кампания против гриппа

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») завершила прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции. Для создания коллективного иммунитета было вакцинировано более 3 тысяч металлургов. Вакцинация проводилась в здравпунктах комбината препаратами «Ультрикс Квадри» против гриппа и «Превенар-13» от пневмококковой инфекции.

С целью противодействия вирусу гриппа в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обеспечения 30% охвата работников было закуплено 3000 доз препарата «Ультрикс Квадри». Он эффективен в отношении четырех наиболее распространенных штаммов – двух подтипов вируса А (А/Н1N1 + A/H3N2) и двух гриппа В (B/Ямагата + В/Виктория). Для работников, имеющих риск развития пневмококковой инфекции с хроническими состояниями, было приобретено 300 вакцин препарата «Превинар-13».

«По многолетним аналитическим данным службы по охране здоровья Уральской Стали, ежегодные прививочные кампании способствуют созданию коллективного иммунитета с трёхкратным уменьшением числа респираторных заболеваний и пятикратным снижением длительности отсутствия сотрудников на работе по причине болезни органов дыхания. Это позитивно влияет на общую производительность труда», – прокомментировал главный специалист по охране здоровья АО «Уральская Сталь» Аркадий Шиндяев.

На сегодняшний день в профилактических целях на Уральской Стали усилены меры по предупреждению заболевания гриппом и ОРВИ: