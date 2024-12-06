Уральская Сталь – призёр Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества 2024 года»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») отмечен Дипломом призёра конкурса «Лучшие практики наставничества 2024 года», организованном Министерством экономического развития РФ. Предприятие заняло третье место в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда».

На Уральской Стали наставничество является важным элементом культуры непрерывных улучшений, в том числе в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда». Действующие на комбинате практики по развитию наставничества получили высокую оценку Минэкономразвития РФ.

Предприятие представило на конкурс проект «Совершенствование системы наставничества», который ранее лидировал на региональном уровне.

Программа наставничества нацелена на помощь в адаптации, профессиональном становлении и развитии компетенций работников. Среди задач – повышение эффективности и производительности труда.

Оглашение итогов Всероссийского конкурса и награждение участников состоялось на Форуме «Производительность труда и наставничество» в Москве.

Справочно:

В прошлом году система работы с молодыми сотрудниками Уральской Стали была отмечена Дипломом за 1 место в номинации «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста» на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи в 2023 году, проводимым под эгидой Министерства труда России.