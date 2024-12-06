69 лучших студентов новотроицкого политехнического колледжа и филиала НИТУ МИСИС отмечены стипендиями Уральской Стали

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») отметил корпоративными стипендиями 26 студентов новотроицкого филиала НИТУ МИСИС и 43 учащихся политехнического колледжа, самых успешных по итогам прошлого семестра.

В торжественной обстановке свидетельства о присуждении стипендий за успехи в учёбе и социальную активность во втором семестре 2024 учебного года отличникам вручил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв и директор по персоналу комбината Андрей Завалишин.

Приветствуя стипендиатов, Сергей Геннадьевич отметил, что присуждение корпоративных стипендий Уральской Стали – это знаковое событие для студентов, первый шаг, когда комбинат их отметил. Ведь ключевая задача заключается в том, чтобы они не просто узнали технологию производства, а почувствовали себя частью многотысячного коллектива и влюбились в предприятие. Он пожелал будущим металлургам не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед – вместе делать Уральскую Сталь тем предприятием, которым хочется гордиться – которое динамично развивается, наращивает объемы производства и выплаты налогов, благоустраивает город и регион.

Стипендиальная программа от комбината в НПК и НФ НИТУ МИСИС действует почти 20 лет. Металлурги отмечают успехи отличников и активистов дважды в год, по итогам первого и второго семестров. В этом году размер выплат составил от 7 до 26 тыс. рублей.