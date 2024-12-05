Денис Паслер: Развитие региона, восстановление после паводка и перспективы на 2025 год

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел 5 декабря 2025 года прямую линию, в ходе которой ответил на ключевые вопросы жителей региона, затронув темы восстановления после паводка, благоустройства, социальной поддержки и развития инфраструктуры.

Восстановление после паводка: контроль и поддержка

Денис Паслер подробно рассказал о ходе восстановительных работ после масштабного паводка, затронувшего Оренбургскую область.

63 жилых помещения уже введены в эксплуатацию: 23 индивидуальных дома и 40 квартир в дуплексах.

уже введены в эксплуатацию: 23 индивидуальных дома и 40 квартир в дуплексах. Район «Звездный» завершат до конца года, а строительство нового многоквартирного дома на улице Пацаева уже вышло на первый этаж.

На поддержку пострадавших направлено более 31 миллиарда рублей . 373 тысячи человек получили компенсации за утрату имущества на сумму свыше 15 млрд рублей . Выдано 4300 сертификатов на покупку или строительство жилья.

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Губернатор отметил, что работы по ликвидации последствий паводка планируется завершить в 2025 году. Помимо строительства жилья, будут восстановлены школы, детские сады, дороги и другие социальные объекты.

Занятость участников СВО: приоритетная поддержка

Вопросы трудоустройства участников специальной военной операции и их семей также стали ключевой темой.

338 участников и членов их семей обратились в службу занятости, из них 150 человек уже трудоустроены.

обратились в службу занятости, из них уже трудоустроены. Участники СВО могут пройти бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография».

Региональная служба занятости предлагает более 21,5 тыс. вакансий.

«Служба занятости помогает не только в трудоустройстве, но и в переобучении на востребованные специальности», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что доступны и другие формы поддержки, включая гранты для создания фермерских хозяйств, такие как «Агростартап», сумма которого может превышать 4 млн рублей.

Благоустройство: новые проекты в 2025 году

Денис Паслер уделил особое внимание вопросам благоустройства.

На 2025 год запланирована реализация 18 проектов в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» .

в рамках нового национального проекта . В числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов – Орск, Новотроицк, Медногорск и Кувандык.

Оренбург получит 835 млн рублей на реконструкцию пешеходной части улицы Советской и верхней части набережной реки Урал.

Полноценное открытие набережной Оренбурга состоится летом 2025 года.

«Главный город региона должен задавать высокие стандарты по всем параметрам», – подчеркнул губернатор.

Детский отдых: модернизация лагерей и новый центр

Серьезное внимание уделено инфраструктуре детского отдыха.

В 2024 году начнется модернизация шести загородных лагерей в Орске, Новотроицке, Бузулуке и Оренбурге.

в Орске, Новотроицке, Бузулуке и Оренбурге. На эти цели выделено 1,7 млрд рублей.

В Кувандыкском городском округе будет создан круглогодичный центр отдыха и оздоровления. Он расположится в живописной экологически чистой зоне.

Общественный транспорт: проблемы и решения

Жители региона обратились с жалобами на работу общественного транспорта, особенно в Оренбурге.

С 2022 года закуплено 350 новых автобусов на сумму 4 млрд рублей .

на сумму . Полностью обновлен трамвайный парк Новотроицка, ведется подготовка к закупке новых трамваев для Орска.

«Необходима слаженная работа всех служб, чтобы решить транспортные проблемы областного центра», – отметил Денис Паслер.

Жилье для детей-сирот

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится под постоянным контролем правительства.

В 2024 году жилье получат 736 детей , а за последние пять лет оно предоставлено 2500 семьям .

, а за последние пять лет оно предоставлено . На программу выделено 1,8 млрд рублей в 2023 году и 1,3 млрд рублей на следующий год.

«К 2030 году мы планируем закрыть очередь, обеспечив жильем порядка 3000 семей», – сообщил губернатор.

Развитие культуры и спорта

За пять лет в регионе проведена масштабная модернизация культурных объектов:

После реновации открыта областная филармония.

Завершается ремонт театра музыкальной комедии.

Открыты музей Ростроповичей и центр-спутник «Эрмитаж-Евразия».

Создаются комфортные условия для занятий спортом:

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 271,3 км гравийных дорог .

отремонтировано . На ремонт спортивных объектов выделено 244,9 млн рублей, еще 100 млн рублей ежегодно пойдут на ремонт спортивных школ.

Завершение прямой линии

В 2024 году на прямую линию с губернатором поступило около 3000 вопросов. Большинство из них касались благоустройства, транспорта, ЖКХ, образования и социальной поддержки.

Денис Паслер поблагодарил оренбуржцев за активность:

«Мы гордимся тем, что создаем новые объекты вместе с людьми, благодаря их доверию и труду».

Запись прямой линии доступна на официальных страницах губернатора и правительства Оренбургской области в соцсети «ВКонтакте».