В Оренбурге простились с учителем, погибшим в зоне СВО

В Оренбурге 3 сентября прошла церемония прощания с учителем физической культуры Лицея №5 Алексеем Балалайкиным. Он погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

От учителя к добровольцу

Решение уйти на фронт

Алексей Балалайкин работал преподавателем в Лицее №5. В октябре 2023 года он принял решение добровольно отказаться от брони, предоставляемой педагогическим работникам, и отправиться на фронт.

Как сообщают его коллеги, это был осознанный выбор, продиктованный личными убеждениями. Коллектив и ученики лицея проводили его и поддерживали во время службы.

Краткий отпуск и возвращение

В апреле 2024 года Балалайкин приезжал в краткосрочный отпуск. Он посетил лицей, встретился с коллегами и учениками, после чего снова вернулся в зону боевых действий.

Память и наследие учителя

Реакция сообщества

Сообщение о гибели вызвало глубокий отклик в школьном сообществе. Директор лицея, чьи слова передают коллеги, охарактеризовал его как «пример настоящего патриота и гражданина».

Прощание с Алексеем Балалайкиным состоялось в Доме памяти Оренбурга.

Поддержка со стороны учеников

Во время службы ученики и педагоги Лицея №5 активно поддерживали своего учителя. Они отправляли ему письма и посылки, в том числе самостоятельно изготовленные окопные свечи.

Поступок Алексея Балалайкина оставил заметный след в жизни Лицея №5. Коллеги и ученики запомнили его как принципиального человека и преданного своему делу педагога, сделавшего осознанный выбор в непростое время.