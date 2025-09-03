В Оренбуржье обновят 440 км сельских дорог

В Оренбургской области продолжается масштабный ремонт дорог с переходным покрытием. В текущем году дорожники восстановят почти 440 км гравийных и щебеночных трасс, что значительно улучшит транспортную доступность в сельской местности.

Приоритет — сельские территории

Состояние дорожной сети

Более половины региональных дорог Оренбуржья, около 6,5 тысяч километров, имеют гравийное или щебеночное покрытие. Большинство из них находится в сельской местности, обеспечивая связь между небольшими поселениями и районными центрами.

Наращивание темпов

Объемы работ на таких трассах ежегодно растут. В 2024 году план предусматривает сдачу более 100 объектов. На сегодняшний день общая готовность превышает 76%. К началу учебного года были приоритетно отремонтированы участки, входящие в маршруты школьных автобусов.

Ключевые объекты ремонта дорог в Оренбуржье

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он охватывает 16 объектов в девяти районах и муниципальных округах области.

Транзитный путь в Кувандыкском округе

На дороге Станция Сара – Самарское идет капитальный ремонт. Этот участок протяженностью 35,6 км является важным транзитным маршрутом с выходом к границе Республики Башкортостан.

После завершения работ трасса будет соответствовать III технической категории. Ширина проезжей части увеличится до семи метров, а новое покрытие выдержит нагрузку до 11,5 тонн на ось.

Связь для сёл в Абдулинском округе

В Абдулинском округе ремонтируют два участка дороги Абдулино – Нижний Курмей общей длиной 8 км. Эта трасса обеспечивает транспортную связь для одиннадцати сёл с районным центром.

Дорожники поднимают высоту насыпи для защиты от снежных заносов и укладывают новое щебеночно-песчаное покрытие. Готовность этого объекта на данный момент составляет почти 50%.