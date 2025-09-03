Велофестиваль «Золотая осень» соберет тысячи участников в Оренбуржье

В Оренбургской области 6 сентября состоится масштабный велофестиваль «Золотая осень». Мероприятие, направленное на популяризацию спорта, охватит как областной центр, так и другие муниципальные образования.
Центральная площадка и региональные заезды
Старт в Оренбурге
Основным местом проведения в Оренбурге станет площадь у стадиона «Оренбург». Здесь соберутся участники для главных стартов.
Кроме того, организованные велозаезды пройдут по всей области. Это позволит присоединиться к фестивалю жителям из разных уголков региона.
Программа для всех
К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и подготовки. Программа включает семейные и корпоративные заезды, а также десяти-километровый велопарад.
Для участия требуется предварительная регистрация.
Интеграция с проектом «Активный гражданин»
Как зафиксировать участие
На площадках разместят QR-коды сервиса «Я шагаю». С их помощью участники смогут отметить свое присутствие на платформе «Активный гражданин».
Часть большого проекта
Велофестиваль «Золотая осень» является частью областной инициативы «СпортАктиV Оренбуржья». Календарь проекта включает 14 спортивных мероприятий в текущем году.
Чтобы получить статус активного участника и претендовать на награду, необходимо посетить минимум 11 событий, фиксируя участие через сервис.
Получение стартовых номеров
Выдача номеров будет организована в спортивном комплексе «Олимпийский»:
- 5 сентября: с 17:00 до 20:00.
- 6 сентября: с 14:00 до 15:00.