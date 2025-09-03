Велофестиваль «Золотая осень» соберет тысячи участников в Оренбуржье

В Оренбургской области 6 сентября состоится масштабный велофестиваль «Золотая осень». Мероприятие, направленное на популяризацию спорта, охватит как областной центр, так и другие муниципальные образования.

Центральная площадка и региональные заезды

Старт в Оренбурге

Основным местом проведения в Оренбурге станет площадь у стадиона «Оренбург». Здесь соберутся участники для главных стартов.

Кроме того, организованные велозаезды пройдут по всей области. Это позволит присоединиться к фестивалю жителям из разных уголков региона.

Программа для всех

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и подготовки. Программа включает семейные и корпоративные заезды, а также десяти-километровый велопарад.

Для участия требуется предварительная регистрация.

Интеграция с проектом «Активный гражданин»

Как зафиксировать участие

На площадках разместят QR-коды сервиса «Я шагаю». С их помощью участники смогут отметить свое присутствие на платформе «Активный гражданин».

Часть большого проекта

Велофестиваль «Золотая осень» является частью областной инициативы «СпортАктиV Оренбуржья». Календарь проекта включает 14 спортивных мероприятий в текущем году.

Чтобы получить статус активного участника и претендовать на награду, необходимо посетить минимум 11 событий, фиксируя участие через сервис.

Получение стартовых номеров

Выдача номеров будет организована в спортивном комплексе «Олимпийский»: