В Оренбурге предотвращено заказное убийство из-за долга в 15 миллионов рублей

Пресечение преступного умысла

Следственный комитет России по Оренбургской области задержал 49-летнего предпринимателя. Его обвиняют в организации подготовки убийства по найму.

Фигурант пытался избежать выплаты крупного долга. Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. Эти деньги он задолжал местному коммерсанту.

В сентябре 2025 года обвиняемый решил устранить кредитора. Он обратился к своему знакомому. Заказное убийство в Оренбурге должно было решить его финансовые проблемы.

«Обвиняемый полагал, что физическое устранение кредитора освободит его от долговых обязательств. Однако слаженные действия правоохранителей позволили предотвратить тяжкое преступление на стадии подготовки», — отметили представители ведомства.

Детали планирования нападения

Заказчик тщательно разработал план действий. Он предложил исполнителю денежное вознаграждение. Преступление планировали совершить с использованием огнестрельного оружия.

Обвиняемый выделил средства на подготовку. Посредник приобрел автомобиль и боеприпасы. Также фигурант передал киллеру фотографию жертвы.

Кроме того, он сообщил данные о личности цели. Встречи проходили в условиях строгой секретности. Однако план сорвался на этапе подготовки.

Задержание и арест фигуранта

Предполагаемый исполнитель обратился в полицию. Сотрудники УФСБ по Оренбургской области взяли ситуацию под контроль. Силовики начали оперативную игру.

Задержание произошло в момент передачи денег. Предприниматель полагал, что оплачивает уже совершенное преступление. Его взяли с поличным.

В заключение отметим, что суд уже избрал меру пресечения. Фигурант находится под стражей. Следователи продолжают сбор доказательств по этому делу.