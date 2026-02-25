Оренбургская область и Казахстан укрепляют экономический альянс

Стратегический диалог в Астане

В столице Казахстана состоялись переговоры с Премьер-министром Олжасом Бектеновым. Стороны обсудили совместные инвестиционные проекты в Астане.

Главная цель встреч создание стабильной и конкурентной экономики региона. Работа ведется в рамках партнерства глав государств Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Оренбургская область имеет с соседями границу протяженностью 1 876 км. Это самый длинный участок рубежа. Казахстан формирует четверть внешнеторгового оборота области.

Образование и человеческий капитал

Стороны планируют расширить сотрудничество в сфере образования. Сегодня в Оренбуржье учатся четыре тысячи казахстанских студентов.

Власти намерены заключить соглашение с вузами Казахстана по модели МГИМО. Студенты активно поддерживают эту инициативу. Премьер-министр одобрил дальнейшую проработку вопроса.

«Наша цель — максимально эффективно использовать потенциал приграничного сотрудничества. Рост транзита и новые образовательные связи неизбежно укрепят экономику нашего региона», — подчеркнул губернатор.

Развитие транспортного коридора

Важной темой стала модернизация логистики на пути из России в Китай. Стороны планируют ускорить развитие пограничных пунктов пропуска.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев поддержал расширение мощностей. Пункт «Илецк-1» уже занимает третье место в РФ по контейнерным перевозкам.

Однако инфраструктура используется не полностью. Сейчас через пункт проходит лишь 7 пар поездов в сутки. Потенциал позволяет увеличить этот поток до 28 пар.

Новые авиамаршруты и транзит

В завершение встреч обсудили запуск рейсов Оренбург — Актобе. Оба аэропорта ежегодно обслуживают около миллиона пассажиров.

Новый авиамаршрут разгрузит сухопутную границу. Тысячи граждан смогут пересекать рубеж быстрее. Проект запустят после открытия нового терминала в Оренбурге.