Оренбургская область и Казахстан укрепляют экономический альянс

Стратегический диалог в Астане
В столице Казахстана состоялись переговоры с Премьер-министром Олжасом Бектеновым. Стороны обсудили совместные инвестиционные проекты в Астане.
Главная цель встреч создание стабильной и конкурентной экономики региона. Работа ведется в рамках партнерства глав государств Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
Оренбургская область имеет с соседями границу протяженностью 1 876 км. Это самый длинный участок рубежа. Казахстан формирует четверть внешнеторгового оборота области.
Образование и человеческий капитал
Стороны планируют расширить сотрудничество в сфере образования. Сегодня в Оренбуржье учатся четыре тысячи казахстанских студентов.
Власти намерены заключить соглашение с вузами Казахстана по модели МГИМО. Студенты активно поддерживают эту инициативу. Премьер-министр одобрил дальнейшую проработку вопроса.
«Наша цель — максимально эффективно использовать потенциал приграничного сотрудничества. Рост транзита и новые образовательные связи неизбежно укрепят экономику нашего региона», — подчеркнул губернатор.
Развитие транспортного коридора
Важной темой стала модернизация логистики на пути из России в Китай. Стороны планируют ускорить развитие пограничных пунктов пропуска.
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев поддержал расширение мощностей. Пункт «Илецк-1» уже занимает третье место в РФ по контейнерным перевозкам.
Однако инфраструктура используется не полностью. Сейчас через пункт проходит лишь 7 пар поездов в сутки. Потенциал позволяет увеличить этот поток до 28 пар.
Новые авиамаршруты и транзит
В завершение встреч обсудили запуск рейсов Оренбург — Актобе. Оба аэропорта ежегодно обслуживают около миллиона пассажиров.
Новый авиамаршрут разгрузит сухопутную границу. Тысячи граждан смогут пересекать рубеж быстрее. Проект запустят после открытия нового терминала в Оренбурге.