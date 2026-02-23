-18 C
Оренбург
26 февраля 2026 г.
Уральская Сталь в срок погасила выпуск облигаций

АО «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») выплатило последний купон и погасило выпуск облигаций серии БО-001Р-03 объемом 350 млн юаней.

Выплата 8-го купона и номинальной стоимости будут производиться в рублях по официальному курсу юаня к рублю, установленному ЦБ на рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательств.

Двухлетний выпуск был размещен в феврале 2024 года по ставке квартальных купонов 7,05% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 16,4 млрд рублей и биржевой выпуск на $20 млн. Уральская Сталь помимо выпуска в юанях в декабре погасила облигации на 10 млрд рублей. В текущем году остается погасить эмиссию на 10 млрд рублей в апреле.

