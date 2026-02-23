С Днем защитника Отечества! Поздравление управляющего директора АО «Уральская Сталь»

Уважаемые мужчины!

Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества!

Этот день – символ мужества, доблести и высочайшего чувства ответственности. Мы отдаём дань уважения всем, кто стоит на страже безопасности нашей страны, а также чествуем силу духа, профессионализм и надёжность российских мужчин.

Мы – надёжная опора семей, трудовых коллективов и движущая сила экономики.

Твёрдая позиция, преданность делу и патриотизм – залог стабильности России.

Друзья, желаю крепкого здоровья, вдохновения и профессиональных побед!

Пусть вас окружают верные друзья, любящие близкие и радость от каждого дня!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв