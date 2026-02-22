Оренбуржье отмечает День защитника Отечества

Губернатор Евгений Солнцев поздравил жителей региона с государственным праздником. Он отметил, что этот день символизирует неразрывную связь многих поколений российских воинов.

Глава региона связал текущее торжество с Годом единства народов. По его словам, стремление сохранить общую культуру сегодня объединяет всех граждан страны.

Роль жителей Оренбуржья в защите интересов страны

Губернатор выразил особую признательность военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой. Среди них выполняют свой долг многочисленные добровольцы и мобилизованные из Оренбуржья.

Поэтому «поколение чести» — так охарактеризовал Евгений Солнцев нынешних защитников. Он подчеркнул, что каждый житель вносит свой вклад в общее будущее.

Отдельное внимание в обращении уделили семьям военнослужащих. Губернатор поблагодарил близких за стойкость и поддержку тех, кто служит по зову сердца.

Приоритеты развития и ценности региона

«В единстве заключается наша главная мощь и основа всех будущих побед», — заявил Губернатор Оренбургской области. Он пожелал согражданам крепкого здоровья и успехов.

В заключение, праздник День защитника Отечества остается ключевым элементом региональной идентичности. Власти региона подтверждают приверженность традициям и поддержку военнослужащих и их семей.