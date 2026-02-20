Из Уральска открываются прямые рейсы в Ташкент

С 23 марта международный аэропорт Уральска запускает регулярное авиасообщение со столицей Узбекистана. Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и средам.

Авиаперевозчик уже открыл продажу билетов на весенний сезон. Для жителей Оренбургской области этот маршрут станет стратегически важным транспортным коридором.

Преимущества для международных путешествий

Новое направление значительно сокращает время в пути до Центральной Азии. Теперь путешествия из Оренбуржья станут доступнее благодаря близости казахстанского аэропорта к границе РФ.

Кроме того, Ташкент выступает в роли крупного авиационного хаба. Пассажиры могут планировать удобные стыковки для перелетов в страны Ближнего Востока.

Специалисты отмечают рост интереса к азиатским курортам среди региональных туристов. Появление прямых рейсов в Ташкент расширяет географию доступных маршрутов этой весной.

Перспективы развития логистики

Логистические цепочки между соседними регионами продолжают укрепляться. Развитие маршрута Уральск — Ташкент стимулирует трансграничный туризм и деловую активность.

В заключение, новый рейс предлагает гибкие варианты для планирования отпуска. Жители региона получили возможность быстрее добираться до популярных международных дестинаций.