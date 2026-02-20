Из Уральска открываются прямые рейсы в Ташкент

С 23 марта международный аэропорт Уральска запускает регулярное авиасообщение со столицей Узбекистана. Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и средам.
Авиаперевозчик уже открыл продажу билетов на весенний сезон. Для жителей Оренбургской области этот маршрут станет стратегически важным транспортным коридором.
Преимущества для международных путешествий
Новое направление значительно сокращает время в пути до Центральной Азии. Теперь путешествия из Оренбуржья станут доступнее благодаря близости казахстанского аэропорта к границе РФ.
Кроме того, Ташкент выступает в роли крупного авиационного хаба. Пассажиры могут планировать удобные стыковки для перелетов в страны Ближнего Востока.
Специалисты отмечают рост интереса к азиатским курортам среди региональных туристов. Появление прямых рейсов в Ташкент расширяет географию доступных маршрутов этой весной.
Перспективы развития логистики
Логистические цепочки между соседними регионами продолжают укрепляться. Развитие маршрута Уральск — Ташкент стимулирует трансграничный туризм и деловую активность.
В заключение, новый рейс предлагает гибкие варианты для планирования отпуска. Жители региона получили возможность быстрее добираться до популярных международных дестинаций.