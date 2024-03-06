Уральская Сталь закладывает новый жилой комплекс

5 марта в Новотроицке произошло знаменательное событие — закладка символического камня на месте будущего многоквартирного комплекса. В церемонии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Новый жилой комплекс будет построен рядом с МКД «Изумрудный», возведенным для сотрудников комбината в начале 2000-х годов. Это не просто очередной проект по возведению жилья, а возрождение славных трудовых традиций Новотроицка.

В советское время здесь работал крупнейший в регионе строительный трест, который возводил город на протяжении многих десятилетий. Потомки первостроителей Новотроицка с нетерпением ждали этого момента и рады видеть начало нового этапа в развитии города.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, подчеркнул:

«Строительство современного жилого комплекса – это создание комфортных условий для жизни новотройчан, сотрудников комбината. Символично, что именно в день своего рождения комбинат дает новую жизнь городу. Эта забота о людях быстро окупится высокими результатами работы, новыми производственными достижениями, крепким коллективом, который будет годами работать на родном комбинате. Но самое главное – городом, который будет жить.»

Жилой комплекс будет построен рядом с Молодежной аллеей – общественным пространством, благоустроенным по нацпроекту «Жилье и городская среда». Планируется, что новые многоквартирные дома сдадут в эксплуатацию до конца 2026 года.