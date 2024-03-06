Кредитование оренбуржцев в прошлом году росло быстрыми темпами

В 2023 году банки выдали населению Оренбургской области кредиты на сумму 311 млрд рублей, что на 47% больше, чем в 2022 году. Кредитный портфель вырос за год на 22% и составил 402 млрд рублей.

Кредитование населения в прошлом году росло быстрыми темпами в целом по стране. Чтобы ограничить риски закредитованностиграждан, Банк России устанавливает макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу рискованных потребительских кредитов и займов. В частности, с помощью лимитов ограничивается кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки– более 50% (то есть больше половины своего дохода им приходится ежемесячно направлять на платежи по кредитам). Кроме того, в прошлом году введены лимиты на кредиты для заемщиков споказателем долговой нагрузки выше 80%. Доля таких кредитов на данный момент не может быть больше 5% в общем объеме выдач у банков, не более 15% – у микрофинансовых организаций.

«Чем выше долговая нагрузка, тем больше вероятность, что в какой-то момент человек не справится с выплатами. Когда значительная часть дохода идет на обслуживание долга, ухудшается качество жизни людей, они вынуждены сокращать потребление, что влияет на экономику в целом. Макропруденциальные лимиты нужны, чтобы ограничить риски в экономике, связанные с ростом закредитованности граждан», – отметил управляющий Отделением по Оренбургской области Банка России Александр Стахнюк.

Банк России устанавливает значения макропруденциальных лимитов ежеквартально.На II квартал этого года лимиты по рискованным кредитам сохранены на уровне I квартала. Решение об ограниченияхна III квартал Банк России примет в мае с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.