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8 марта 2024 г.
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Сотрудники ГИБДД помогли водителю отремонтировать автомобиль на трассе

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На трассе Оренбург-Орск автоинспекторы оказали помощь водителю, чья машина сломалась из-за порванного ремня ГРМ в морозный день. Инцидент произошел возле села Алабайтал в Оренбургской области.

Согласно сообщению регионального УМВД, автомобиль полностью заглох на трассе из-за технической неисправности. Прибывшие на место сотрудники ДПС связались с ближайшим автосервисом и организовали оперативную доставку необходимых запчастей и инструментов.

Пока шло ожидание, полицейские пригласили замерзающего водителя в свою патрульную машину и напоили его горячим чаем. Через 20 минут были доставлены нужные детали, и при помощи сотрудников ГИБДД мужчина самостоятельно отремонтировал транспортное средство.

После устранения поломки водитель продолжил свой путь. Позднее он направил благодарственное письмо начальнику УГИБДД УМВД России по Оренбургской области Раиму Рафикову, отметив неравнодушие и профессионализм автоинспекторов.

В ведомстве подчеркнули, что оказание помощи участникам дорожного движения является неотъемлемой частью служебных обязанностей сотрудников Госавтоинспекции.

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