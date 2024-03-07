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7 марта 2024 г.
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Оренбургские теннисисты до 16 лет триумфально выступили на первенстве ПФО, завоевав «золотой дубль»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбург, 7 марта 2024 года – В Чебоксарах завершилось первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Сборные Оренбургской области в обеих категориях одержали уверенные победы, завоевав золотые медали.

Юноши

В состав мужской сборной Оренбуржья вошли: Захар Варфоломеев, Илья Гладыш, Роман Хусаинов, Кирилл Кантаев и Захар Житнюк. Под руководством тренера Никиты Памшева они продемонстрировали слаженную игру и волю к победе.

Одолев в четвертьфинале сборную Удмуртии (3:0), а в полуфинале – команду Самарской области (3:1), оренбуржцы встретились в финале с теннисистами из Республики Татарстан. Матч выдался напряженным, но подопечные Никиты Памшева сумели вырвать победу со счетом 3:2.

Девушки

Женскую сборную Оренбургской области представляли: Арина Абдуллина, Амина Илимбетова, Анастасия Позняева, Маргарита Попова и Диана Бобылева. Под руководством тренера Евгения Ахметова девушки также показали высокий уровень игры.

Одержав уверенные победы над сборными Удмуртии (3:0) и Самарской области (3:0) в четвертьфинале и полуфинале, оренбурженки в финале встретились с теннисистками из Татарстана. Не оставив соперницам ни единого шанса, они завершили матч со счетом 3:0.

«Золотой дубль»

Триумфальное выступление оренбургских теннисистов на первенстве ПФО стало настоящим праздником для любителей настольного тенниса в регионе. «Золотой дубль» – это результат упорных тренировок, целеустремленности спортсменов и слаженной работы тренерского штаба.

Поздравляем сборные Оренбургской области с заслуженной победой!

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