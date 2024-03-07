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8 марта 2024 г.
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Праздник весны и материнской любви: «Туган Тел» и «Единство» подарили мамам Оренбурга незабываемые впечатления

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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5 марта 2024 года в кафе царила атмосфера тепла и душевности: здесь ОГОО ТНКА «Туган Тел» и женская мусульманская общественная организация «Единство» организовали прекрасный праздник для 45 матерей разных национальностей.

В Исламе к женщинам-матерям относятся с особым почтением, и это событие стало ярким подтверждением этого. Гости праздника – хранительницы семейных и культурных ценностей – с удовольствием окунулись в атмосферу весны, музыки и танца.

Фольклорный народный ансамбль «Тургай» (Жаворонок) очаровал слушателей народными мелодиями, а Бажанова Айгерим из казахской общественной организации «Байтерек» и Якшимбетов Марат искусно исполнили на думбре и курае известные башкирские композиции. Невозможно было усидеть на месте – мамы с радостью пустились в пляс, вспоминая знакомые с детства мотивы.

В перерывах между выступлениями гости наслаждались вкуснейшими национальными блюдами и делились своими историями. Праздник стал настоящим калейдоскопом эмоций и теплых слов. Не обошлось и без подарков – организаторы вручили всем приглашенным ценные презенты.

  • «Семья – это основа жизни каждого человека, а сердце любой семьи – это, конечно же, мама, – подчеркнул в своей речи председатель ОГОО Рустам Маннанов. – Женщина не только хранит домашний очаг, но и воспитывает детей, прививая им любовь к своим корням, родному языку и традициям. Сегодня мы чествуем прекрасных матерей, которые с честью выполняют эту миссию, воспитывая достойное поколение. От всей души желаю всем вам здоровья, счастья, любви и поддержки близких! Пусть ваш дом всегда будет наполнен теплом и радостью».

Туган Тел

В завершение вечера гости еще долго не хотели расходиться, делясь впечатлениями и выражая благодарность организаторам за чудесный праздник. Праздник мам, организованный ОГОО ТНКА «Туган Тел» и «Единство», стал настоящим подарком к 8 Марта, оставив в сердцах матерей Оренбурга яркие воспоминания и заряд положительных эмоций.

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