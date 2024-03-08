Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил женщин региона с 8 Марта

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к жительницам региона с теплыми словами поздравлений и благодарности. Глава области отметил, что для многих оренбурженок, чьи родные и близкие сегодня находятся на передовой, защищая Родину в рамках специальной военной операции, нет ничего ценнее поздравлений от своих любимых мужчин.

Денис Паслер подчеркнул, что даже в условиях выполнения боевых задач оренбургские военнослужащие находят время, чтобы посвятить трогательные стихи своим матерям, женам, сестрам и дочерям. Губернатор выразил надежду, что каждая женщина, ожидающая возвращения своего героя, получит такую весточку в этот праздничный день.

Денис Паслер также отметил неоценимый вклад оренбургских женщин в обеспечение надежного тыла для бойцов СВО, их активное участие в гуманитарных проектах и непосредственно в специальной военной операции. Глава региона выразил искреннюю благодарность представительницам прекрасного пола за их отвагу, неравнодушие и самоотверженность.

Обращаясь ко всем жительницам Оренбуржья, губернатор подчеркнул, что регион славится красивыми, образованными и энергичными женщинами, которые успешно совмещают воспитание детей, заботу о близких, профессиональную деятельность и личностное развитие. Денис Паслер выразил гордость за достижения, успехи и победы оренбурженок во всех сферах жизни.

Особую благодарность глава региона адресовал матерям Оренбургской области, отметив, что в Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным, их роль в заботе о будущем поколении и благополучии каждого члена семьи приобретает еще большее значение.

В завершение своего обращения Денис Паслер еще раз поздравил всех женщин Оренбуржья с Международным женским днем, пожелав им благополучия, крепкого здоровья, радости, любви и удачи во всех начинаниях. Губернатор подчеркнул, что вклад женщин в развитие региона и страны в целом невозможно переоценить, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах процветания Оренбургской области.