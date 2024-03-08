Оренбуржье: женский взгляд на статистику

Численность и возраст

Согласно данным Росстата на 1 января 2023 года, в Оренбургской области проживает 987,3 тысяч женщин, что составляет 53,6% от общего числа жителей региона. На каждую тысячу представительниц прекрасного пола приходится 1156 мужчин.

Средний возраст оренбурженки составляет 43 года, что на пять лет старше, чем у мужчин (38 лет). Продолжительность жизни женщин также выше – 77 лет против 65,6 лет у мужчин.

Материнство

Ежегодно в Оренбургской области около 16 тысяч девушек и женщин становятся мамами. Средний возраст, в котором женщины решают стать родителями, составляет 29 лет, а средний возраст матери – 28,7 года.

Уникальные особенности