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8 марта 2024 г.
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Оренбуржье: женский взгляд на статистику

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Численность и возраст

Согласно данным Росстата на 1 января 2023 года, в Оренбургской области проживает 987,3 тысяч женщин, что составляет 53,6% от общего числа жителей региона. На каждую тысячу представительниц прекрасного пола приходится 1156 мужчин.

Средний возраст оренбурженки составляет 43 года, что на пять лет старше, чем у мужчин (38 лет). Продолжительность жизни женщин также выше – 77 лет против 65,6 лет у мужчин.

Материнство

Ежегодно в Оренбургской области около 16 тысяч девушек и женщин становятся мамами. Средний возраст, в котором женщины решают стать родителями, составляет 29 лет, а средний возраст матери – 28,7 года.

Уникальные особенности

  • Женщины Оренбуржья – долгожительницы. Средняя продолжительность жизни женщин в регионе на 11,4 года выше, чем у мужчин.
  • Мужчин в Оренбуржье больше, чем женщин. На 1000 женщин приходится 1156 мужчин.
  • Оренбурженки становятся мамами в относительно молодом возрасте. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составляет 28,7 года.
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