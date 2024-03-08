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8 марта 2024 г.
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В Оренбуржье стартовали ВПР: более 134 тыс. школьников проверят свои знания

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В первый день весны, во всех школах Оренбургской области, как и по всей России, стартовали всероссийские проверочные работы (ВПР). В этом году ВПР пройдут с 1 марта по 17 мая.

ВПР – это единые стандартизированные контрольные работы, которые проверяют базовые знания школьников по ряду предметов. В 2024 году в Оренбуржье ВПР напишут более 134 тыс. школьников, из них около 5 700 – ученики 11-х классов.

Для 11-х классов ВПР проводятся с 1 по 22 марта. Они могут написать проверочные по тем предметам, которые не выбрали для сдачи ЕГЭ.

Для 4-8-х классов ВПР пройдут с 19 марта по 17 мая.

Обязательные предметы для 4-х классов: русский язык, математика и окружающий мир.

5-е классы пишут ВПР по 4 предметам: русский язык, математика, биология и история.

Для 6-8-х классов обязательные предметы – русский язык и математика. Еще два предмета определяются случайным образом.

В 2024 году ВПР не будут проводиться по иностранным языкам в 7-х и 11-х классах, а также по географии в 10-х классах.

Начальник отдела общего образования министерства образования Лариса Саблина отметила:

«В этом году ВПР пройдут в штатном режиме для обучающихся 4–8-х классов. Для 11-х классов участие в ВПР является добровольным».

ВПР – это не просто контрольная работа. Это инструмент, который помогает:

  • Оценить уровень подготовки школьников по всей стране.
  • Выявить пробелы в знаниях и скорректировать учебный план.
  • Сравнить результаты разных школ и регионов.

Результаты ВПР будут объявлены не позднее 10 июня 2024 года.

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