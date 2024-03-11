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11 марта 2024 г.
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В Оренбурге часть школьников временно переведут на дистанционное обучение из-за выборов президента

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В связи с предстоящими выборами президента, которые пройдут 15, 16 и 17 марта, многие школы Оренбурга будут вынуждены временно перейти на дистанционный формат обучения. Причиной этому служит тот факт, что в учебных заведениях будут организованы избирательные участки для голосования.

По сообщению областной избирательной комиссии, учащиеся школ, на базе которых разместятся участки для голосования, 15 и 16 марта будут осваивать учебную программу удаленно, находясь дома. В то же время, ученики остальных образовательных учреждений продолжат посещать занятия в обычном режиме, согласно установленному расписанию.

Школьникам, которым предстоит учиться дистанционно, педагоги предоставят необходимые задания через электронные дневники либо проведут онлайн-уроки с использованием современных технологий. Руководство каждой школы Оренбурга самостоятельно определит наиболее подходящий формат организации образовательного процесса в эти дни, учитывая имеющиеся возможности и ресурсы.

Несмотря на временные изменения в привычном укладе школьной жизни, связанные с проведением важного политического события, администрации учебных заведений заверяют, что качество обучения не пострадает, и учащиеся смогут в полной мере освоить предусмотренный материал. Родителям же рекомендуется проконтролировать, чтобы их дети добросовестно выполняли полученные задания и не отставали от учебной программы.

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