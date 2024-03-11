Оренбургский сквер у Центра детского творчества может стать «Ласковым маем»

Оренбург, 11 марта 2024 г. – Скверу у Центра детского творчества Промышленного района Оренбурга может быть присвоено имя «Ласковый май».

С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Оренбургской области Александр Куниловский. Онлайн-опрос на официальном портале города показал, что большинство оренбуржцев поддерживают эту идею.

Сквер находится рядом с Домом детства, где воспитывался Юрий Шатунов, солист легендарной группы «Ласковый май».

«В дальнейшем мы планируем организовать в сквере ежегодный творческий фестиваль для молодежи и творческих коллективов. Уверен, что благодаря этому фестивалю Оренбург откроет не одну юную звезду, которая прославит наш город далеко за его пределами», – сообщил глава города Сергей Салмин.

На заседании комиссии также обсудили вопрос о присвоении скверу по улице Химической напротив школы № 4 наименования «сквер Белых Роз».

Члены комиссии поддержали обе инициативы. Протокол заседания будет направлен в городской Совет для рассмотрения и принятия окончательного решения.