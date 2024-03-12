Статистика ДТП в Оренбургской области за 2023 год: рост числа жертв и пострадавших

В 2023 году на дорогах Оренбургской области произошло 1342 дорожно-транспортных происшествия, что на 0,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти аварии унесли жизни 220 человек, включая 9 детей, что на 4,2% превышает показатели 2022 года. Кроме того, в результате ДТП пострадали более 1600 жителей региона, в том числе свыше 200 несовершеннолетних. Рост числа пострадавших составил 2,7%.

По данным регионального УМВД, каждое десятое ДТП было связано с нетрезвыми водителями. В таких авариях погибли 37 человек и пострадали 166. Несмотря на это, количество «пьяных» ДТП снизилось на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Сотрудники ГИБДД за год задержали более 7 тысяч водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 10 тысяч автомобилистов были пойманы за рулем без водительских прав. За выезд на полосу встречного движения были оштрафованы 17 тысяч водителей, а за непредоставление преимущества пешеходам — 15 тысяч.

Помимо водителей, санкциям со стороны дорожной полиции подверглись и пешеходы. За нарушение правил перехода проезжей части были оштрафованы более 30 тысяч жителей Оренбургской области.

В Оренбурге выявлено 9 мест концентрации ДТП, включающих перекрестки и участки городских дорог. Это меньше, чем в 2022 году, когда таких локаций насчитывалось 12, и чем в 2021 году, когда их было также 9. В список аварийно-опасных мест вошли перекрестки улиц Шевченко и Леушинской, проспекта Дзержинского с улицами Березка и Салмышская, улиц Кобозева и Пушкинской, Шевченко и Лобовской, Ткачева и Вокзальной, а также участки на улицах Орской, Пролетарской и Нежинском шоссе.

Кроме Оренбурга, по 3 места концентрации ДТП зарегистрировано в Орске, Новотроицке, Соль-Илецке и на федеральных трассах в пределах Оренбургской области.

Статистика дорожно-транспортных происшествий за 2023 год демонстрирует тревожную тенденцию роста числа жертв и пострадавших на дорогах региона. Несмотря на снижение количества «пьяных» аварий, общее число ДТП и их последствий увеличилось. Эти данные указывают на необходимость усиления мер по обеспечению безопасности дорожного движения и повышению ответственности всех участников дорожного движения.