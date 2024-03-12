Встреча в штабе общественной поддержки Оренбургской области: комплексная помощь участникам СВО и их семьям

11 марта в штабе общественной поддержки Оренбургской области прошла важная встреча, посвященная вопросам оказания всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их близким. В мероприятии приняли участие члены Правительства области, представители регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Оренбургского регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, а также руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» Екатерина Колотовкина.

Приоритетная задача — поддержка участников СВО и их семей

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства области Дмитрий Кулагин подчеркнул, что оказание поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей является приоритетной задачей для региональных властей. Он отметил, что все поступающие обращения отрабатываются комплексно. Так, в Тоцком консультационную помощь оказали специалисты министерств здравоохранения и социальной защиты, а при участии фонда модернизации ЖКХ области были отремонтированы крыши 11 домов. Дмитрий Кулагин заверил, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Эффективная практика решения проблем семей участников СВО

В ходе встречи особое внимание было уделено мерам поддержки военнослужащих в регионе и проблемным вопросам, с которыми сталкиваются члены семей участников СВО. Екатерина Колотовкина отметила, что подобные встречи проходят во всех регионах и являются эффективной практикой оперативного решения проблем семей военнослужащих. Ранее аналогичная встреча состоялась с женами и матерями бойцов в Тоцком.

Совершенствование системы социальной поддержки участников СВО

Министр социального развития области Елена Сладкова сообщила, что по поручению губернатора Дениса Паслера система социальной поддержки участников СВО в регионе постоянно совершенствуется, вводятся новые меры, расширяется круг получателей. Семьям участников спецоперации предоставляется адресная помощь по вопросам жилья и быта. Тесное взаимодействие органов соцзащиты с фондом «Защитники Отечества» и общественными организациями позволяет рассматривать обращения всесторонне, подключая к решению проблем органы власти, бизнес и общественников.

Раздел для бойцов СВО на «Госуслугах»

До 1 мая по поручению президента Владимира Путина на портале «Госуслуги» появится специальный раздел для бойцов СВО. В нем будет размещена исчерпывающая информация о мерах поддержки, доступных участникам спецоперации и членам их семей.

Встреча в штабе общественной поддержки Оренбургской области продемонстрировала, что региональные власти, общественные организации и фонды объединяют усилия для оказания комплексной помощи героям, защищающим Отечество, и их близким. Эта работа будет продолжена, чтобы обеспечить всестороннюю заботу о тех, кто отстаивает интересы России.