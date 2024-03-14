ГК «Уральская Сталь» укрепляет свои позиции как поставщик инновационных решений для Дальнего Востока и Арктики

Группа компаний «Уральская Сталь» (объединяет новотроицкий комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод) выступила партнером проведения IX Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие». В Москве металлурги представили свои уникальные разработки, способные выдерживать сложные климатические условия.

Сегодня компания «Уральская Сталь» активно участвует в отраслевых инфраструктурных проектах, внедряет новые технологии, развивает научно-техническую базу и разрабатывает новый сортамент металлопродукции, чтобы отвечать запросам рынка и предугадывать их, предлагая партнерам качественный металл. Понимая важность для страны развития арктических территорий она готова предложить прогрессивные решения для освоения северных регионов, а её специалисты проводят активные исследования в области разработки и производства инновационных материалов для инфраструктуры регионов Крайнего Севера и Арктики.

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Начальник управления стратегии УК «Уральская Сталь» Евгений Шубин и начальник отдела управления новых видов продукции АО «Уральская Сталь» Дмитрий Нижельский выступили с докладами на круглом столе «Уральская Сталь» для инфраструктурного строительства в условиях Дальнего Востока и Арктики. Инновации в технологических, проектных и инженерных решениях». Участникам встречи они рассказали о существующих уникальных разработках и технических решениях. В перечень перспективных предложений группы компаний входят хладостойкие строительные и судостали, улучшенные и экономнолегированные мостостали и атмосферостойкая 14ХГНДЦ. Помимо перечисленных марок, перспективными являются и криогенные стали типа 0H6, созданные для изготовления криогенных аппаратов и резервуаров под сжиженный природный газ. Также в инфраструктурных, топливных и нефтегазохимических проектах в Арктической зоне возможно использование биметаллического проката, поставляемого «Уральской Сталью».

В июле 2023 года комбинат «Уральская Сталь» первым в отрасли подписал Соглашение о сотрудничестве с Межрегиональным научно-технологическим, деловым и образовательном партнерстве «Устойчивое развитие Арктической зоны РФ». Сегодня новотроицкие металлурги предлагают и готовые инженерные решения с использованием своей продукции. Это совместная разработка с учеными института транспортного строительства модульных блок-мостов из атмосферостойкой антикоррозионной стали, не требующей покраски, а также производимый в кооперации с Загорским трубным заводом трубошпунт для укрепления грунта. Перечисленные продукты обеспечат надежность и долговечность возводимых в суровых климатических условиях инфраструктурных объектов. В рамках вручения премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики» комбинат «Уральская Сталь» отмечен Дипломом «За вклад в технологический прорыв».