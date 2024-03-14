АКРА повысило кредитный рейтинг комбината «Уральская Сталь» и его облигаций до A+(RU) со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») и облигаций предприятия до A+(RU) с A(RU). Прогноз по рейтингу – стабильный.

Позитивные изменения вызваны улучшением оценок рыночной позиции комбината, увеличением размера бизнеса и доли продукции с высокой добавленной стоимостью. С момента предыдущего рейтингового действия Уральской Стали удалось нарастить долю рынка по мостостали, по штрипсу для ТБД, по чугуну. Высокий кредитный рейтинг также обусловлен сильными оценками финансового риск-профиля Уральской Стали, высокой рентабельностью, низким уровнем долговой нагрузки и сильным обслуживанием долга.

В настоящее время объем эмиссии предприятия – 350 млн юаней, что по методологии АКРА оценивает его облигации как равные по очередности исполнения. Уровень возмещения относится ко II категории, всвязи с чем уровень эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании – А+(RU).

АО «Уральская Сталь» – металлургический комбинат полного цикла, расположенный в Новотроицке Оренбургской области, является лидером мостостали и одним из крупнейших в России производителей чугуна, штрипса для производства труб большого диаметра, стальных заготовок и литых изделий. Вместе с Загорским трубным заводом (Московская область) с марта 2022 г. входит входит в единую группу компаний «Уральская Сталь» под руководством генерального директора Дениса Сафина.