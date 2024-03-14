Оренбургский депутат Константин Хитров дебютировал в кино в фильме Игоря Угольникова «По зову сердца»

Константин Хитров, депутат городского совета Оренбурга, недавно попробовал свои силы в новом амплуа — в качестве киноактера. Вместе со своей супругой и сыном он принял участие в съемках эпизода фильма «По зову сердца» известного режиссера Игоря Угольникова. Картина посвящена драматическим событиям октября 1941 года, когда простые москвичи, ополченцы, встали на защиту родного города перед лицом наступающего врага. Большинство этих героев пали смертью храбрых в ожесточенных боях так называемого «Вяземского котла».

Премьерный показ фильма «По зову сердца» состоялся 13 марта в кинотеатре «Поклонка», расположенном при музее Победы в столице России. Широкая публика сможет увидеть эту киноленту на различных интернет-платформах начиная с 15 марта, о чем Константин Хитров сообщил подписчикам на своей странице в социальных сетях.

Об участии в съемках

Для Константина Хитрова, его жены и сына участие в съемках фильма «По зову сердца» стало интересным и волнующим опытом прикосновения к миру большого кино. Депутат не скрывает своего воодушевления от совместной работы с профессиональной съемочной группой под руководством опытного режиссера Игоря Угольникова.

«Это был незабываемый опыт — окунуться в атмосферу кинопроизводства, увидеть изнутри, как создаются фильмы. Я очень рад, что мне выпала такая возможность поучаствовать в съемках вместе с семьей», — поделился своими впечатлениями Константин Хитров.

О фильме «По зову сердца»

Фильм «По зову сердца» — это драматическая история о подвиге московских ополченцев в октябре 1941 года. Когда враг стоял у ворот столицы, тысячи простых горожан — рабочих, служащих, студентов — добровольно встали на защиту Москвы. Многие из них сложили головы в кровопролитных боях «Вяземского котла», но ценой своих жизней они помогли остановить наступление противника и спасти город.

Режиссер Игорь Угольников стремился максимально достоверно воссоздать события тех драматических дней, показать мужество и самоотверженность простых людей перед лицом смертельной опасности. Фильм обещает стать данью памяти всем героям-ополченцам, павшим за свободу Родины.

Участие оренбургского депутата Константина Хитрова в съемках этой патриотической киноленты является еще одним подтверждением важности сохранения памяти о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Такие фильмы помогают молодому поколению лучше понять и прочувствовать историю своей страны, осознать цену Победы.