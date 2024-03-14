Губернатор Оренбургской области вручил молодым семьям свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилья

14 марта губернатор Оренбургской области Денис Паслер торжественно вручил молодым семьям региона свидетельства, дающие право на получение социальной выплаты при оформлении кредита на покупку жилья. Среди счастливых обладателей свидетельств оказались 17 семей, в том числе три семьи ветеранов боевых действий и семья участника специальной военной операции.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения жильем для благополучия оренбуржцев

Выступая на церемонии вручения, Денис Паслер отметил: «Свой дом, квартира важны для каждой семьи – молодой и со стажем. Необходимо, чтобы каждый оренбуржец был благополучен и востребован в родном регионе, связывал будущее своих детей с Оренбуржьем. В этом году мы почти в три раза увеличили объем средств регионального бюджета на предоставление выплат на улучшение жилищных условий. С учетом средств из бюджетов всех уровней 639 молодых семей смогут переехать в комфортные квартиры и дома. На эти цели выделено более 681 млн рублей. Я уверен, что анонсированный президентом России Владимиром Путиным национальный проект «Семья» откроет новые возможности для поддержки института семьи в нашей стране».

Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» предлагает несколько мер поддержки

Региональная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» предусматривает три основные меры поддержки молодых семей:

Выплаты при получении кредита на приобретение жилья. Выплаты на приобретение или строительство жилья. Выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения или усыновления ребенка.

За 20 лет действия программы свои жилищные условия смогли улучшить 15 962 оренбургских семьи. Подробную информацию о порядке предоставления социальных выплат можно найти на официальном сайте правительства Оренбургской области.

Вручение свидетельств на получение социальной выплаты молодым семьям – это значимый шаг в реализации государственной политики по поддержке института семьи и улучшению демографической ситуации в регионе. Обеспечивая доступным жильем молодые семьи, правительство Оренбургской области инвестирует в будущее своего края и благополучие его жителей.