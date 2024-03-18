Новый рекорд явки на выборах Президента в Оренбуржье!

В этом году свой голос отдали более 1,1 миллиона оренбуржцев — это 75,18% от всех избирателей региона. Такой высокой активности не было даже на выборах 2018 года, когда явка составила 66,09%.

Безоговорочным лидером голосования стал Владимир Путин, набравший впечатляющие 87,05% голосов. Это на 14% больше, чем в 2018 году!

Остальные кандидаты распределились следующим образом:

Николай Харитонов — 5,06%

Виктор Даванков — 3,44%

Леонид Слуцкий — 2,8%

Оренбуржье в очередной раз показало свою гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе страны.