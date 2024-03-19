Тысячи жителей отметили 10-летие воссоединения Крыма с Россией

18 марта на площади Атриум в Оренбурге прошел праздничный митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В мероприятии приняли участие тысячи оренбуржцев, среди которых были горожане, студенты, представители региональной и городской власти, члены профсоюзов, областной Общественной палаты, сотрудники силовых структур и казаки.

Вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин отметил, что митинг-концерт — это возможность вспомнить те исторические события десятилетней давности, когда крымский народ принял осознанное решение вернуться к своей России.

«Высшим законом является волеизъявление народа, и мы с вами помним, что Крым вошёл в состав России после референдума, в котором приняло участие 82 процента крымских жителей», — подчеркнул Дмитрий Кулагин.

Он также добавил, что сейчас Крым преображается, как и вся Россия, уверенно смотрит вперёд.

«И это связано с именем нашего президента Владимира Путина. Благодаря его мужеству были поддержаны инициативы и выбор крымского населения, благодаря его государственному подходу в Крыму живут россияне, находятся российские органы власти и воинские части нашей российской армии. Мы единый народ-победитель, мы единая нация!», — сказал Дмитрий Кулагин.

Годовщину Крымской весны отметили во всех муниципалитетах Оренбуржья.

Для гостей праздника проводились акции, презентации проектов арт-кластера «Таврида». В школах в этот день темой «Разговоров о важном» стала история Крыма и Севастополя.

До 24 марта в Центральной библиотеке для молодёжи открыта выставка работ учащихся детских школ искусств «Одна страна – один народ», во вторник в Оренбургской областной библиотеке имени Крупской прошла лекция «Крым в русской исторической памяти» кандидата исторических наук, доцента кафедры истории ОГУ Оксаны Ягудиной.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого избиратели Республики и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Севастополь получил статус города федерального значения, которым до 2014 года обладали только Москва и Санкт-Петербург.