Оренбуржец Тимофей Зайцев — один из трех леших в новой комедии на ТНТ

На телеканале ТНТ скоро стартует показ сказочного комедийного детектива «Волшебный участок», где в одной из ключевых ролей задействован уроженец Оренбурга Тимофей Зайцев. 39-летний актер воплотит образ одного из трех мистических леших, являющихся неотъемлемой частью криминального мира сериала.

Тимофей Зайцев родился и провел детство в Оренбурге. После окончания школы он решил связать свою жизнь с педагогикой, успешно поступив в профильный вуз. Однако в студенческие годы и по завершении обучения Зайцев попробовал себя в разных сферах — работал администратором в ночном клубе, поваром в ресторане и даже машинистом технологического компрессора на гелиевом заводе. Впоследствии он принял решение переехать в Москву, где и началась его актерская карьера в кинематографе.

Наиболее заметными работами Тимофея Зайцева на сегодняшний день стали роли в популярных сериалах «Ольга» и «Чича из Ольги», а также в полнометражных лентах «Выпускной», «Жених» и «Воин». В 2023 году актер принял участие в реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

Сюжет нового сериала «Волшебный участок» рассказывает о бывшем сотруднике правоохранительных органов Лёхе (Николай Наумов), который после череды неудачных жизненных событий вынужден вернуться на службу. Его назначают в необычный участок, где творятся загадочные криминальные дела, виновниками которых являются мистические существа из народных сказаний.