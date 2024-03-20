Оренбургский школьник покоряет вершины информационной безопасности

Дмитрий Боев, ученик 11 класса лицея № 3 г. Оренбурга, уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных юных специалистов в области информационной безопасности. Недавно он добавил к своему званию первого в России кандидата в мастера спорта по спортивному программированию еще одно достижение – стал призером престижной Международной олимпиады Innopolis Open.

Финал олимпиады, проходивший в Республике Татарстан, собрал лучших юных умы со всего мира. Дмитрий Боев, соревнуясь в профиле «Информационная безопасность», продемонстрировал глубокие знания и нестандартный подход к решению сложных задач, что позволило ему завоевать призовое место.

Помимо престижа и признания, победа в Innopolis Open открывает перед Дмитрием новые возможности. Теперь он может выбрать один из 132 вузов страны и поступить туда без вступительных испытаний или получить 100 баллов по профильному ЕГЭ.

Успех Дмитрия – это не только его личная заслуга, но и результат слаженной работы системы поддержки талантливых ИТ-специалистов в Оренбуржье. В рамках федерального проекта «Информационная безопасность» на базе ОГУ функционирует опорный центр Национального киберполигона, где студенты и ИТ-специалисты оттачивают свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным кибератакам.

В регионе также действует комплекс мер поддержки ИТ-компаний и их сотрудников: налоговые льготы, грантовая поддержка, льготные кредиты и ипотека. Региональные аккредитованные ИT-компании могут воспользоваться 32 федеральными и 24 региональными мерами поддержки.

История Дмитрия Боева – яркий пример того, как целеустремленность, талант и системная поддержка могут привести к выдающимся результатам. Его достижения вдохновляют новое поколение юных специалистов в области информационной безопасности и служат стимулом для развития ИТ-сферы в Оренбуржье.