«Черкизово» укрепляет позиции в Оренбургской области: приобретены комбикормовый завод и элеватор

Группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мясной продукции в России, продолжает наращивать свое присутствие в Оренбургской области. Компания приобрела комбикормовый завод и элеватор, ранее принадлежавшие «Вента-Ойл».

Стратегическое расширение

Сделка позволит «Черкизово» обеспечить свой свиноводческий комплекс в регионе высококачественными комбикормами собственного производства. Мощность комбикормового завода составляет 50 тыс. тонн в год, а элеватор позволяет хранить 54 тыс. тонн зерна. В распоряжении нового владельца также имеется силосный корпус, склад готовой продукции, 2 зерносушилки и лаборатория.

Смена собственника

«Вента-Ойл» работало в Оренбургском районе с 2003 года. Несколько лет назад компания инвестировала около 1 млрд рублей в строительство нового мельничного комплекса. Однако, по данным справочной системы, 2023 год предприятие завершило с убытком в 16 млн рублей.

Укрепление позиций

Приобретение комбикормового завода и элеватора станет важным шагом в развитии «Черкизово» в Оренбургской области. Два года назад группа компаний уже приобрела в регионе свиноводческий селекционно-гибридный центр «Вишневский».

«Мы рады расширить наше присутствие в Оренбургской области, – заявил директор по развитию свиноводства ГК «Черкизово» Андрей Терехин. – Приобретение комбикормового завода и элеватора позволит нам повысить качество комбикормов и снизить себестоимость продукции. Это, в свою очередь, даст нам возможность нарастить производство свинины и укрепить наши позиции на рынке».

Справка

Группа «Черкизово» – один из крупнейших производителей мясной продукции в России. Входит в пятерку лидеров по производству свинины и занимает второе место по производству куриного мяса. Группа «Черкизово» объединяет птицеводческие и свиноводческие комплексы а также мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы.