Оренбуржец отсудил у онлайн-платформы «Скилбокс» 163 620 рублей за неиспользованный курс

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес решение в пользу местного жителя, который отсудил у онлайн-платформы «Скилбокс» 163 620 рублей за неиспользованный курс.

В 2022 году мужчина заключил договор с ООО «Скилбокс» на оказание услуг удаленного доступа к образовательной платформе стоимостью 170 240 рублей. Позже он направил заявление о расторжении договора, после чего ему перечислили 62 160 рублей. Оставшуюся сумму, 108 080 рублей, истец посчитал незаконно удержанной и обратился в суд.

Представитель «Скилбокса» пояснил, что деньги были возвращены за вычетом стоимости времени использования платформы – с даты заключения договора до даты получения претензии (194 дня).

Однако суд не принял эти доводы. Согласно условиям договора, заказчику предоставляется доступ к обучению по выбранному курсу с куратором для консультирования и проверки практических работ. В итоге истец не получил ни доступа к курсу, ни консультаций, ни проверки работ.

Кроме того, «Скилбокс» не смог документально подтвердить свои расходы. Договор также не предусматривал определение стоимости услуг исходя из периода предоставления доступа к платформе.

В итоге суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ООО «Скилбокс»:

108 080 рублей – неосновательно удержанные денежные средства;

– неосновательно удержанные денежные средства; 1 000 рублей – компенсацию морального вреда;

– компенсацию морального вреда; 54 540 рублей – штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя;

– штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя; судебные расходы.

Общий размер выплаты составил 163 620 рублей.

Данное решение суда может помочь другим потребителям, которые столкнулись с подобными ситуациями.