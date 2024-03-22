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23 марта 2024 г.
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Оренбургские спасатели взрывают и пилят лёд, готовясь к паводку

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Оренбургская область, 22 марта 2024 года – В Оренбуржье полным ходом идет подготовка к весеннему паводку. Сотрудники МЧС используют комплекс мер, включая взрывные работы, распиловку льда и 3D-моделирование, чтобы минимизировать риски подтопления.

На реке Урал у села Нижнеозёрное уже подорваны заряды для ослабления льда. Эта мера, по словам спасателей, необходима для предотвращения скопления талых вод и снижения уровня воды на 2-3 метра.

  • «В зоне возможного паводка могут оказаться 257 населенных пунктов в 38 муниципальных образованиях региона», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Помимо взрывных работ, спасатели распиливают лед и «чернят» его поверхность, чтобы ускорить таяние. Зоны возможного подтопления определяются с помощью 3D-моделирования, что позволяет выявлять наиболее проблемные участки.

  • «Специалисты МЧС постоянно мониторят ситуацию и готовы к любым сценариям развития событий», — подчеркнул начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС ГУ МЧС России по Оренбургской области Эдуард Мухьянов.
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