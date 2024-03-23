Трагедия в «Крокус Сити Холле»: более 60 погибших, губернатор Оренбуржья выразил соболезнования

В ночь на 23 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт. Неизвестные открыли стрельбу по людям, после чего начался пожар. По последним данным, погибло более 60 человек, число пострадавших уточняется.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования семьям погибших:

«Трагедия в Подмосковье — чудовищный акт. Оренбуржье скорбит вместе с теми, чьи родные погибли. Выздоровления всем пострадавшим, пережившим этот ужас. Террор не может быть оправдан.»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Следователи СКР совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ ведут следственные действия на месте происшествия.

Предварительно установлено, что число погибших может возрасти. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы. Назначены и проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Дополнительная информация:

В «Крокус Сити Холле» в момент теракта проходило выступление рок-группы.

Среди погибших есть граждане других стран.

На месте происшествия работают психологи, помогающие пострадавшим и их близким.

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

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