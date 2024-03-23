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24 марта 2024 г.
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Оренбуржье простилось с героями: траурная церемония для экипажа Ил-76

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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23 марта в Оренбурге прошла траурная церемония прощания с пятью летчиками, погибшими при крушении Ил-76 под Иваново. В СКК «Оренбуржье» собрались сослуживцы, друзья, знакомые и просто неравнодушные люди, чтобы отдать дань памяти героям.

«Это был молодой экипаж, который всего два года назад начал выполнять самые ответственные задачи,» — сказал на церемонии генерал-майор Дмитрий Сухоручкин, заместитель командующего военно-транспортной авиацией. — «Это поколение, которому руководство доверяло самые сложные и ответственные задачи. Мне тяжело говорить, потому что это мои воспитанники, которым я отдал много сил и энергии, чтобы научить их летать. Вечная память героям.»

Майор Махмуд Габрдракипов, командир корабля, был родом из села Татарская Каргала. За плечами 35-летнего летчика были командировки в Сирию и государственные награды.

Старший лейтенант Азат Сагидуллин, бортовой авиатехник, родился в 1984 году в Казахстане. Окончив Оренбургский государственный университет, он также участвовал в сирийской спецоперации.

Старший сержант Евгений Иванченко, 25-летний уроженец села Сакмара, после срочной службы сознательно выбрал путь военного летчика.

«Они были настоящими профессионалами, мужественными и преданными своему делу людьми,» — сказал Дмитрий Кулагин, один из выступавших на церемонии. — «Их гибель — это невосполнимая утрата для всей нашей страны.»

После митинга и минуты молчания траурная процессия покинула СКК «Оренбуржье».

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