Оренбургские школы и детские сады переведены на усиленный режим безопасности после теракта в Москве

В связи с терактом в московском «Крокус сити холле» в образовательных учреждениях Оренбургской области введены дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает Министерство образования региона.
Усилены меры:
- Проведены дополнительные инструктажи с охранниками, обслуживающим персоналом и педагогами.
- Усилены пропускной и внутриобъектовый режимы.
- Проверена работоспособность технических средств и систем охраны, систем автоматической пожарной сигнализации, а также каналов связи с МВД, МЧС и Росгвардией.
- Отменены все массовые мероприятия.
Родителям рекомендовано:
- Не отпускать детей во время весенних каникул в места массового скопления людей.
- Внимательно следить за детьми.
В Минобре подчеркнули, что все меры направлены на обеспечение безопасности детей и сотрудников образовательных учреждений.