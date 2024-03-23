Оренбургские школы и детские сады переведены на усиленный режим безопасности после теракта в Москве

В связи с терактом в московском «Крокус сити холле» в образовательных учреждениях Оренбургской области введены дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает Министерство образования региона.

Усилены меры:

Проведены дополнительные инструктажи с охранниками, обслуживающим персоналом и педагогами.

Усилены пропускной и внутриобъектовый режимы.

Проверена работоспособность технических средств и систем охраны, систем автоматической пожарной сигнализации, а также каналов связи с МВД, МЧС и Росгвардией.

Отменены все массовые мероприятия.

Родителям рекомендовано:

Не отпускать детей во время весенних каникул в места массового скопления людей.

Внимательно следить за детьми.

В Минобре подчеркнули, что все меры направлены на обеспечение безопасности детей и сотрудников образовательных учреждений.