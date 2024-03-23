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24 марта 2024 г.
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Оренбургские школы и детские сады переведены на усиленный режим безопасности после теракта в Москве

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В связи с терактом в московском «Крокус сити холле» в образовательных учреждениях Оренбургской области введены дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает Министерство образования региона.

Усилены меры:

  • Проведены дополнительные инструктажи с охранниками, обслуживающим персоналом и педагогами.
  • Усилены пропускной и внутриобъектовый режимы.
  • Проверена работоспособность технических средств и систем охраны, систем автоматической пожарной сигнализации, а также каналов связи с МВД, МЧС и Росгвардией.
  • Отменены все массовые мероприятия.

Родителям рекомендовано:

  • Не отпускать детей во время весенних каникул в места массового скопления людей.
  • Внимательно следить за детьми.

В Минобре подчеркнули, что все меры направлены на обеспечение безопасности детей и сотрудников образовательных учреждений.

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