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26 марта 2024 г.
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В Оренбурге бизнесмен хотел «купить» госконтракты: ему грозит срок

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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40-летний бизнесмен из Оренбурга попал под суд за дачу взятки бывшему замдиректора одного из государственных бюджетных образовательных учреждений. Об этом сообщает Следственный комитет по Оренбургской области.

С мая 2021 года по апрель 2022 года предприниматель передал чиновнику 118 тысяч рублей. Взятка предназначалась за беспрепятственное прохождение процедур по заключению и исполнению госконтрактов, в том числе за своевременную оплату.

Следствием был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Материалы для возбуждения уголовного дела предоставили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Суд над бывшим замдиректором уже состоялся. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 2,5 миллиона рублей. Также ему запретили на 3 года занимать должности, связанные с организацией госзакупок. Все полученные взяткой деньги и имущество были конфискованы.

Дело о взятке расследовалось вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.

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