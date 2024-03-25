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26 марта 2024 г.
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Оренбуржец оштрафовал «Водоканал» на полмиллиона за «проглотивший» его машину люк

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Оренбурге суд вынес решение в пользу автовладельца, чей автомобиль получил серьезные повреждения из-за открытого люка. Инцидент, по информации пресс-службы Ленинского суда города, произошел летом 2023 года на улице Постникова.

Мужчина, двигаясь на своем автомобиле «Honda», не заметил вовремя открытый колодезный люк и наехал на него. В результате машина получила значительные механические повреждения.

Не сумев добиться возмещения ущерба от владельца люка, автовладелец обратился в суд. Изучив материалы дела, суд установил, что ответственным за причинение вреда является ООО «Оренбург Водоканал», на балансе которого находится данный смотровой колодец.

Суд также установил, что компания-владелец люка ненадлежащим образом исполнила правила его безопасной эксплуатации, что непосредственно привело к происшествию .

В итоге суд постановил взыскать с «Оренбург Водоканала» в пользу автовладельца 500 000 рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.

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