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26 марта 2024 г.
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Игрушечный автомат напугал жителей Акбулака: пьяный мужчина разгуливал с ним на остановке

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В воскресенье вечером на улице Кирова в Акбулаке разыгралась нешуточная драма: пьяный мужчина в камуфляжной одежде разгуливал с автоматом. Очевидцы, приняв оружие за настоящее, вызвали полицию.

На место происшествия незамедлительно прибыл сотрудник уголовного розыска. Он подбежал к подозрительному гражданину и, выхватив у него автомат, с облегчением обнаружил, что он игрушечный.

Мужчина пояснил, что после ссоры с женой он решил уехать в Оренбург. В ожидании такси он коротал время, играя с игрушечным автоматом, который ранее купил для развлечения.

Несмотря на то, что оружие оказалось ненастоящим, стражи порядка доставили дебошира в отдел полиции для разбирательства. На него был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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