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26 марта 2024 г.
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26 марта: Рождение Оренбургской губернии

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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26 марта 1744 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Оренбургской губернии. Это событие стало поворотным моментом в истории региона, положив начало его активному освоению и развитию.

Инициатором создания губернии был Иван Иванович Неплюев, видный государственный деятель и дипломат. Он понимал стратегическую важность Оренбургского края, расположенного на перекрестке торговых путей между Европой и Азией. Неплюев видел в Оренбурге не только военный форпост, но и центр торговли, ремесленничества и просвещения.

В состав Оренбургской губернии вошли территории, ранее принадлежавшие Уфимской и Казанской губерниям, а также башкирские земли. Губерния делилась на дистанции, во главе которых стояли коменданты.

Оренбургская губерния сыграла важную роль в освоении юго-востока России. Здесь были основаны новые города и крепости, развивалась Landwirtschaft, налаживались торговые отношения с кочевниками.

В 1928 году Оренбургская губерния была упразднена, а ее территория разделена на несколько районов.

Сегодня Оренбургская область – это динамично развивающийся регион с богатой историей и самобытной культурой. Здесь проживают представители более 120 национальностей, которые бережно хранят свои традиции.

Оренбургская область славится своими природными богатствами: бескрайними степями, живописными горами, целебными озерами.

Регион является одним из лидеров в России по производству зерна, мяса, молока. Развиваются машиностроение, легкая и пищевая промышленность.

Оренбургская область – это край с уникальным культурным наследием. Здесь находятся многочисленные музеи, театры, исторические памятники.

Оренбургский пуховый платок, известный во всем мире, является символом региона.

26 мартаДень образования Оренбургской области. Это праздник, который объединяет всех жителей региона, живущих на этой благодатной земле.

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