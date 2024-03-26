26 марта 1744 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Оренбургской губернии. Это событие стало поворотным моментом в истории региона, положив начало его активному освоению и развитию.

Инициатором создания губернии был Иван Иванович Неплюев, видный государственный деятель и дипломат. Он понимал стратегическую важность Оренбургского края, расположенного на перекрестке торговых путей между Европой и Азией. Неплюев видел в Оренбурге не только военный форпост, но и центр торговли, ремесленничества и просвещения.

В состав Оренбургской губернии вошли территории, ранее принадлежавшие Уфимской и Казанской губерниям, а также башкирские земли. Губерния делилась на дистанции, во главе которых стояли коменданты.

Оренбургская губерния сыграла важную роль в освоении юго-востока России. Здесь были основаны новые города и крепости, развивалась Landwirtschaft, налаживались торговые отношения с кочевниками.

В 1928 году Оренбургская губерния была упразднена, а ее территория разделена на несколько районов.

Сегодня Оренбургская область – это динамично развивающийся регион с богатой историей и самобытной культурой. Здесь проживают представители более 120 национальностей, которые бережно хранят свои традиции.

Оренбургская область славится своими природными богатствами: бескрайними степями, живописными горами, целебными озерами.

Регион является одним из лидеров в России по производству зерна, мяса, молока. Развиваются машиностроение, легкая и пищевая промышленность.

Оренбургская область – это край с уникальным культурным наследием. Здесь находятся многочисленные музеи, театры, исторические памятники.

Оренбургский пуховый платок, известный во всем мире, является символом региона.

26 марта – День образования Оренбургской области. Это праздник, который объединяет всех жителей региона, живущих на этой благодатной земле.