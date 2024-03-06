Комбинат «Уральская Сталь» отметил две знаменательные даты

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») 5 марта отметил 69-летие и двухлетие работы в составе ГК «Уральская Сталь». На торжественном собрании коллектива корпоративными наградами по номинациям отмечены более 50 передовиков, ветеранов и представителей династий комбината.

История возведения гиганта отечественной металлургии началась в довоенные годы, но именно 5 марта 1955 года здесь на Орско-халиловском металлургическом комбинате был выпущен первый чугун, что ознаменовало рождение крупнейшего предприятия Оренбуржья и страны. Сегодня Уральская Сталь является российским лидером поставок мостостали, в больших объемах реализует чугун, стальную заготовку для производства рельс и железнодорожных колес, штрипс для труб большого диаметра и другую востребованную на рынке продукцию.

Объединение два года назад Уральской Стали с Загорским трубным заводом стало стратегически выгодным решением. За это время налажено эффективное сотрудничество двух предприятий с контрастными масштабами, бизнес-процессами, географией, логистикой, историей и культурой. Предприятия холдинга успешно справляются со своей задачей – снабжать потребителей высококачественной металлургической продукцией.

В мероприятии помимо руководителей компании приняли участие и представители власти. Комбинат посетит губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Новотроицка Денис Меньшиков.

«Уральская Сталь – одно из крупнейших предприятий Оренбургской области. В 2023 году комбинат стал ведущим налогоплательщиком региона: в консолидированный бюджет области направил более 10 млрд рублей в виде налогов. Все проекты компании нацелены на эффективность, на будущее, на развитие комбината, города и региона. В следующем году – юбилей Уральской Стали и Новотроицка. Мы приняли программу развития города, где комбинат – один из главных участников. Большая часть проектов будет реализована с вашим участием», – подчеркнул в приветственном слове к металлургам губернатор.

Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин в своем обращении отметил, что руководство позитивно оценивает динамику развития комбината и компании в целом, подчеркнул важность тандема Уральской Стали и Загорского трубного завода и вклад дочерних предприятий компании: «У нас есть планы на пятилетку и даже на ближайшие лет десять как развивать комбинат, какую продукцию выпускать и не понижать ту планку, которую мы задали по многим направлениям, а также большие планы по развитию города. И всё это станет возможным благодаря нашему коллективу профессионалов».

в своем обращении отметил, что руководство позитивно оценивает динамику развития комбината и компании в целом, подчеркнул важность тандема Уральской Стали и Загорского трубного завода и вклад дочерних предприятий компании: «У нас есть планы на пятилетку и даже на ближайшие лет десять как развивать комбинат, какую продукцию выпускать и не понижать ту планку, которую мы задали по многим направлениям, а также большие планы по развитию города. И всё это станет возможным благодаря нашему коллективу профессионалов». «69 лет со дня основания комбината – богатая история вызовов, побед и достижений. Всё это стало возможным благодаря нашим ветеранам и работникам, которые сделали многое, чтобы он процветал, а значит и город. Это почтенный возраст, но, с другой стороны, всё только начинается, и мы видим другой комбинат, который динамично развивается, строит амбициозные планы, запускает новые цеха, осваивает новые виды продукции, а самое главное – заботится о своих сотрудниках. Накануне руководством принята беспрецедентная программа поддержки коллектива, на которую будет потрачено более 1 млрд рублей. Уверен, что с такой сильной командой, с надежной поддержкой акционера и компании, нам по плечу самые смелые цели», – подчеркнул управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

Стоя приветствовали металлурги своих ветеранов, стаж на комбинате каждого из которых составил около полувека. Громкими аплодисментами встречали знаменитые свои династии. Это металлургическая семья Коряк, с общим трудовым стажем в 930 лет, а также династия Просяник, давшая компании исполнительного директора Андрея Анатольевича и других отличных сотрудников. В этот день свои лучшие творческие номера металлургам подарили танцоры и вокалисты города.