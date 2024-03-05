Компания «Уральская Сталь» запускает в Новотроицке корпоративное жилищное строительство

Компания «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») приступает к возведению жилого комплекса для новотроицких металлургов.

Памятный камень в связи с началом строительства заложили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

«Современный жилой комплекс – это создание комфортных условий для жизни новотройчан, сотрудников комбината. Сегодня Уральская Сталь начинает строительство жилых домов в Новотроицке. Символично, что именно в день своего рождения предприятие дает новую жизнь городу. В Новотроицке работал крупнейший в регионе строительный трест. Он возводил Новотроицк, существовал многие десятилетия. Так что нужно возрождать трудовые традиции. В городе есть потомки первостроителей, для которых важно сегодня видеть это начало. Эта забота о людях быстро окупится высокими результатами работы, новыми производственными достижениями, крепким коллективом, который будет годами работать на родном комбинате. Но самое главное – городом, который будет жить», – сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер .

. «Я искренне считаю, что металлурги заслужили новое качественное жилье, построенное по самым современным требованиям. Мы рады возродить в городе гражданское строительство, как мы уже возобновили на комбинате промышленное. И действительно, это только начало. Мы пришли в этот город надолго и будем делать максимум для того, чтобы он стал комфортным и конкурентным, чтобы началась обратная тенденция, и отток жителей прекратился. Мы обеспечим механизм, по которому жильё будет доступным», – подчеркнул генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин .

. «Корпоративная жилищная программа – это большой повод говорить о том, что компания заботится о сотрудниках. Наша позволяет работникам не только зарабатывать больше, но и быть уверенным в том, что у них есть свое собственное жилье», – отметил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

Уральская Сталь уже имеет опыт реализации собственной жилищной программы. Так с 2004 по 2014 годы по итогам реализации 7 этапов программы квартирный вопрос решили более 240 молодых семей работников комбината. Новостройки расположатся рядом с корпоративным комплексом «Изумрудный», на месте автостоянки у остановки им. Гагарина и будет состоять из двух 10-этажных домов на более 500 квартир, с подземным паркингом и благоустроенной территорией вокруг. Планируемая сдача в эксплуатацию – конец 2026 года.

В будущем металлурги планируют возведение и индивидуального жилья. Более 25-ти домов будет построено по набирающей популярность технологии 3D-печати. Проект стоимостью более 100 млн рублей рассчитан на три года и подразумевает благоустройство прилегающих к домам территорий. В целом, программа позволит трудящейся молодежи приобрести на льготных условиях новое комфортное жилье.