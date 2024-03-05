Уральская Сталь запустила супермаркет чугуна

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») торжественно запустил в эксплуатацию супермаркет чугуна.
На возведение объекта в электросталеплавильном цехе ушло меньше года. Миксер ёмкостью 1300 тонн предназначен для временного хранения, поддержания температуры и усреднения химсостава жидкого чугуна, имеет мощную систему газоочистки.
Присутствующий на церемонии открытия нового промышленного объекта губернатор Оренбургской области Денис Паслер высоко оценил усилия металлургов по запуску новых производственных мощностей для наращивания объемов производства стали и освоения новых видов продукции:
- «Комбинат последовательно реализует программу модернизации. Суммарные инвестиции в производство составят более 150 млрд рублей. Скоро мы будем открывать новые цеха. Это повысит конкурентоспособность предприятия, качество и объемы выпускаемой продукции, – сказал Денис Паслер. – Все позитивные изменения на предприятии скажутся на благополучии новотройчан. Появятся новые рабочие места, увеличится объем налоговых поступлений в региональный бюджет».
- «Ввод в эксплуатацию супермаркета чугуна – один из многих инвестпроектов нашей масштабной программы и важный шаг развития Уральской Стали. Его цель – помочь нарастить объемы выплавки стали. Благодаря модернизации электросталеплавильного цеха с запуском супермаркета, а в будущем – вакууматора и третьей разливочной машины, планируется увеличить выпуск стали до 2 млн тонн в год. Этот объем обеспечит стабильность работы наших прокатных цехов от производства листа до труб и железнодорожных колес. Что придаст предприятию устойчивость, дополнительную привлекательность и востребованность на рынке. И, конечно, всего этого могли бы и не произойти без поддержки региона и лично губернатора Оренбургской области Дениса Владимировича», – рассказал генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.
- «Мы находимся на этапе изменений динамично развивающейся компании и общими усилиями двигаем ее вперед. Супермаркет поможет нам стабилизировать снабжение жидким чугуном наши гибко-модульные печи, а также уменьшить себестоимость и улучшить качество для получения продукта с высокой добавочной стоимостью», – отметил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.
В связи с запуском инвестпроекта Почетными грамотами и Благодарностями отмечены работники и представитель компании-подрядчика, которые внесли большой личный вклад в его реализацию.