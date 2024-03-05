Уральская Сталь запустила супермаркет чугуна

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») торжественно запустил в эксплуатацию супермаркет чугуна.

На возведение объекта в электросталеплавильном цехе ушло меньше года. Миксер ёмкостью 1300 тонн предназначен для временного хранения, поддержания температуры и усреднения химсостава жидкого чугуна, имеет мощную систему газоочистки.

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Присутствующий на церемонии открытия нового промышленного объекта губернатор Оренбургской области Денис Паслер высоко оценил усилия металлургов по запуску новых производственных мощностей для наращивания объемов производства стали и освоения новых видов продукции:

«Комбинат последовательно реализует программу модернизации. Суммарные инвестиции в производство составят более 150 млрд рублей. Скоро мы будем открывать новые цеха. Это повысит конкурентоспособность предприятия, качество и объемы выпускаемой продукции, – сказал Денис Паслер . – Все позитивные изменения на предприятии скажутся на благополучии новотройчан. Появятся новые рабочие места, увеличится объем налоговых поступлений в региональный бюджет».

. – Все позитивные изменения на предприятии скажутся на благополучии новотройчан. Появятся новые рабочие места, увеличится объем налоговых поступлений в региональный бюджет». «Ввод в эксплуатацию супермаркета чугуна – один из многих инвестпроектов нашей масштабной программы и важный шаг развития Уральской Стали. Его цель – помочь нарастить объемы выплавки стали. Благодаря модернизации электросталеплавильного цеха с запуском супермаркета, а в будущем – вакууматора и третьей разливочной машины, планируется увеличить выпуск стали до 2 млн тонн в год. Этот объем обеспечит стабильность работы наших прокатных цехов от производства листа до труб и железнодорожных колес. Что придаст предприятию устойчивость, дополнительную привлекательность и востребованность на рынке. И, конечно, всего этого могли бы и не произойти без поддержки региона и лично губернатора Оренбургской области Дениса Владимировича», – рассказал генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин .

. «Мы находимся на этапе изменений динамично развивающейся компании и общими усилиями двигаем ее вперед. Супермаркет поможет нам стабилизировать снабжение жидким чугуном наши гибко-модульные печи, а также уменьшить себестоимость и улучшить качество для получения продукта с высокой добавочной стоимостью», – отметил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

В связи с запуском инвестпроекта Почетными грамотами и Благодарностями отмечены работники и представитель компании-подрядчика, которые внесли большой личный вклад в его реализацию.