ГК «Уральская Сталь» провела для сотрудников первую прямую линию с руководством компании

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») 4 апреля прошла первая прямая линия с участием работников и руководства Группы компаний – «Уральская Сталь сегодня».

К мероприятию, очно и онлайн, подключились руководители управляющей компании, представители трудового коллектива Уральской Стали, Загорского трубного завода, дочерних предприятий, а также студенты базовых учреждений – МИСИС, НПК и Сергиево-Посадского колледжа. Всего порядка 3,5 тысяч человек. В прямом эфире руководители подвели итоги двухлетней работы в составе единого холдинга, рассказали о точках роста и планах компании, а также ответили на вопросы работников, собранные в преддверии мероприятия и заданные во время встречи. Через конференц-связь к прямой линии подключились вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов и глава Новотроицка Денис Меньшиков, которые также получили возможность поучаствовать в обсуждении волнующих тем.

В приветственном слове управляющий директор комбината «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв отметил, что несмотря на объективные вызовы у комбината и компании есть все предпосылки, чтобы гордиться достижениями, развиваться быстрыми темпами и строить грандиозные планы. Металлурги увеличили ремонтный фонд в сотни раз, инвестзатраты на развитие предприятия в десять тысяч раз, нарастили объемы выпуска электростали и в планах – дойти до отметки 2,3 млн тонн в год, продолжить увеличение объемов производства проката, коксохимической продукции и чугуна, а также освоение новых марок стали и новых видов продукции.

Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин подчеркнул, что за два года сделано многое – в реализации четыре инвестпроекта: запуск газоочистки в ЭСПЦ в рамках расширения производства подразделения, строительство колёсопрокатного цеха, запуск трубопрокатного производства на ТПА-80 и трубопрокатного агрегата ТПА-273. Денис Галялхакович выразил благодарность сотрудникам всех предприятий компании, которых сегодня более 13 тысяч, и рассказал о разрабатываемой программе социальной поддержки работников, на поддержку которых будет выделено порядка 1 млрд рублей. Среди её основных мероприятий: беспроцентный кредит на улучшение жилищных условий, помощь на дорогостоящее лечение, субсидирование покупки личного автотранспорта, переход на премирование «месяц в месяц», увеличение дотации на питание до 200 рублей в смену, компенсация 50% оплаты родительской платы за детсад, 85% оплаты абонементов в бассейн и туров выходного дня в БО «Вишневые горки», бесплатный проезд в новых трамваях.

Исполнительный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Андрей Просяник подчеркнул, что два года назад удалось эффективно объединить два разных по масштабам, подходам, культуре и уровню социальных обязательств предприятия – комбинат «Уральская Сталь» и Загорский трубный завод. Сегодняшние реалии дают основания для уверенных перспектив развития всей группы компаний и лидерства на российском рынке.

Директор по организационному развитию и управлению персоналом управляющей компании «Уральская Сталь» Рашид Ишмухаметов рассказал о глобальной проблеме нехватки сотрудников во всех отраслях промышленности, и о том, как компания справляется с этим вызовом, отметив большую роль базовых учебных заведений.

В режиме диалога работники смогли задать руководителям Группы компаний вопросы и напрямую получить ответы на волнующие темы по загруженности Загорского трубопрокатного завода, цифровизации производства Уральской Стали, повышению зарплат в текущем году, программам развития трудящейся молодежи и многим другим.